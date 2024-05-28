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В Москве бизнесмен потерял 17 млн руб. из-за бомжа в «обменнике»

Аферист якобы продавал старые доллары по выгодному курсу. Его задержали спустя шесть дней, он во всем признался.
Анна Назайкина 2024-05-28 13:16:06
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

В Москве полиция задержала бомжа-нелегала, который обманным способом получил в «обменнике» в Москва-Сити более 17 млн рублей, а потом скрылся с ними. Об этом «Звезде» рассказал источник в правоохранительных органах.

Все произошло на прошлой неделе. Столичный предприниматель увидел в Сети объявление о том, что старые доллары продаются по выгодному курсу.

Бизнесмен написал в мессенджере автору рекламы, началось обсуждение сделки. Стороны решили встретиться. Встречу назначили на понедельник в офисе несуществующего обменника на Пресненской набережной.

Предприниматель отправил на сделку своего личного водителя. В кабинете его ждал молодой мужчина, который попросил передать ему все деньги, чтобы он их якобы пересчитал в отдельной комнате. Работник «обменника» больше не вышел, скрывшись с 17 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Спустя шесть дней афериста удалось схватить в центре Москвы. Задержанный оказался гражданином Азербайджана, без регистрации и определенного места жительства. Фигурант дал признательные показания. Его отправили в следственный изолятор.

#Москва #полиция #бизнесмен #наш эксклюзив #аферист #мошенник #обменник
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