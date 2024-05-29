Аллерголог Логина объяснила, чем опасен тополиный пух и как защититься

Сам тополь не выделяет пыльцу, но тополиный пух - отличный сорбент, он собирает на себе частицы пыли и пыльцу растений, рассказала «Звезде» аллерголог Надежда Логина. Пыльца на этих пушинках легко перемещается на большие расстояния и может сохраняться на тополином пухе несколько недель, если нет дождей.

В этот период к актуальным аллергенам может присоединиться и плесень.

Так тополиный пух провоцирует обострение аллергии на пыльцу - поллиноза. Есть пациенты, у которых чувствительность не только к одному виду пыльцы, а ко всем видам. Они страдают с ранней весны до поздней осени. Сначала цветут кустарники, потом береза, злаки и луговые травы, затем - сорные травы: полынь, амброзия.

Чтобы защититься от тополиного пуха, чувствительным людям нужно:

Избегать пребывания в зоне цветущих растений

Носить одежду. Пыльца растений вызывает в первую очередь симптомы со стороны дыхания. Но на коже она может провоцировать крапивницу, обострение аллергического дерматита, особенно у детей.

Проводить влажную уборку помещений.

Принимать душ сразу, чтобы смывать пыльцу.

Есть препараты, которые предохраняют от попадания пыльцы в дыхательные органы, их назначает аллерголог.

Есть симптоматическая терапия - антигистаминые препараты, глазные капли. Они не всегда помогают, и самим составлять себе схему лечения нельзя. Разные антигистаминные препараты по-разному проявляют себя при разных формах заболевания.

«Радикальное лечение от аллергии проводят вне сезона цветения. Оно имеет два направления. Это иммуноспецифическая иммунотерапия и более современная медицинская технология - аутолимфоцитотерапия. Для лечения используют собственные иммунные клетки - лимфоциты», - рассказала Надежда Логина.

Этот метод может существенно помочь пациентам при тяжелых формах поллиноза. Иммунные клетки наносятся непосредственно на слизистую носа. Это позволяет уже после второй процедуры существенно уменьшить проявление аллергии на пыльцу, и пациент спокойно переносит сезон цветения с минимальным количеством противоаллергических средств.