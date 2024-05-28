Эксперт Синюгин объяснил, что не так со «стеной дронов» на границе РФ

И военные, и политики в Евросоюзе скептически относятся к идее Польши и Прибалтики построить «стену из дронов» на границе с Россией, потому что опасаются возможной конфронтации, заявил в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» военный эксперт Александр Синюгин.

Размещение беспилотных аппаратов вблизи границы может накалить ситуацию, сказал он.

«В какой-то момент может случиться так, что какой-нибудь беспилотный летательный аппарат залетел не туда. Возник конфликт, его сбили. С одной маленькой спички может большой костер разгореться», - заявил Синюгин.

Эксперт добавил, что польско-прибалтийская идея пока никак не проработана. Никто не понимает, как такая стена должна выглядеть и действовать, и тем более - сколько она будет стоить.