МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт Синюгин объяснил, что не так со «стеной дронов» на границе РФ

Размещение беспилотников вблизи границы резко повышает возможность конфронтации.
Владимир Рубанов 2024-05-28 10:53:30
© Фото: Bram Selo XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

И военные, и политики в Евросоюзе скептически относятся к идее Польши и Прибалтики построить «стену из дронов» на границе с Россией, потому что опасаются возможной конфронтации, заявил в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» военный эксперт Александр Синюгин.

Размещение беспилотных аппаратов вблизи границы может накалить ситуацию, сказал он.

«В какой-то момент может случиться так, что какой-нибудь беспилотный летательный аппарат залетел не туда. Возник конфликт, его сбили. С одной маленькой спички может большой костер разгореться», - заявил Синюгин.

Эксперт добавил, что польско-прибалтийская идея пока никак не проработана. Никто не понимает, как такая стена должна выглядеть и действовать, и тем более - сколько она будет стоить.

#бпла #Польша #граница #беспилотники #ЕС #евросоюз #прибалтика #наш эксклюзив #Европейский союз
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 