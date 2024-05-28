Военкор «Звезды» и Народный фронт передали дроны бойцам разведбата ВДВ

Десять миллионов рублей собрали телеканал «Звезда» и Народный фронт в рамках акции «Все для победы» благодаря в первую очередь нашим телезрителям.

На эти деньги были закуплены квадрокоптеры для военных в зоне СВО. Дроны самые современные, они могут работать и ночью, так как оснащены тепловизорами.

Ценный груз на передовую лично доставил куратор сбора - военный корреспондент нашего телеканала Игорь Лапик. Журналист передал коптеры бойцам разведывательного батальона ВДВ.

«Радости нет предела, потому что они очень важны и нужны нам для работы в ночное время... Дело происходит не всегда днем, бывает, и ночью надо быстро собрать, быстро поднять, быстро посмотреть, сфокусировать дорогу, местность определенную. То есть это хорошая техника», - сказал военнослужащий разведбата ВДВ с позывным Гошан.

БПЛА будут использовать для слежения за перемещением противника, корректировки артиллерии и безопасного сопровождения наших штурмовиков. Десантники в зоне СВО с первого дня спецоперации, они стоят на Днепре и не дают боевикам форсировать реку.