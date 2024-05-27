Эксперт Бойко рассказал, как спастись при лесном пожаре

Если вы оказались в зоне лесного пожара, нужно не паниковать, оценить обстановку и действовать в зависимости от того, как развивается ситуация. Об этом «Звезде» рассказал эксперт в области пожарной безопасности Виталий Бойко.

Если пожар приближается к дому, нужно:

позвонить в службу спасения 01 или 112 (с мобильного телефона);

собрать пакет документов;

приготовить еду и воду, чтобы взять с собой;

следить за сообщениями в СМИ, по телевизору, радио;

сообщить родным и близким, соседям о надвигающейся опасности;

следовать инструкциям для эвакуации.

Если пожар низовой и локальный, можно попробовать его потушить своими силами. Например, захлестывать огонь ветками лиственных деревьев, заливать водой, затаптывать, засыпать землей.

При этом нужно не отходить далеко от дороги, поддерживать звуковую и зрительную связь с другими людьми.

Если нет возможности своими силами локализовать пожар, то надо быстро предупредить всех, кто находится поблизости, что нужно выходить из опасной зоны. И организовать выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу речки.

Выходить из опасной зоны нужно перпендикулярно движению огня.

Если нет возможности уйти от пожара, нужно по возможности войти в водоем, накрыться мокрой одеждой.

На открытом пространстве, поляне нужно дышать, пригнувшись к земле. Рот и нос прикрыть марлевой повязкой, тканью.

После выхода из зоны пожара нужно сообщить о месте, размерах очага возгорания, характере для службы спасения.

Как защитить жилье

Нужно убирать территорию за своим участком. Косить траву, убирать сорняк, упавшие деревья. Прокапывать вдоль участка траншею, чтобы огонь не мог перекинуться. Следить, чтобы поблизости не было свалок.

В доме обязательно должны быть порошковые или водоэмульсионные огнетушители. Они тушат все классы пожаров, в том числе связанные с электричеством.

Нужно иметь автономный пожарный извещатель. В случае задымления он подаст сигнал.

Если в доме несколько этажей, надо иметь лестницы, чтобы спастись, когда выход перекрыт огнем и дымом.

Хорошо бы иметь маски (газодымозащитные респираторы) «Шанс». Они позволяют пройти сквозь задымленное помещение.

На участке нужно иметь бак с водой, ящик с песком, лопату, брезентовые накидки, чтобы накрыть огонь.