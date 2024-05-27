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Актера сериала «Мир Дикого Запада» застрелили в Лос-Анджелесе

Джонни Уэктора застрелили неизвестные при попытке взломать его машину, актеру было 37 лет.
Елизавета Кондрикова 2024-05-27 05:31:33
© Фото: Birdie Thompson AdMedia Globallookpress

Американского актера Джонни Уэктора застрелили в Лос-Анджелесе, он стал жертвой грабителей, взломавших его машину. О смерти актера сообщил его агент Дэвид Шаул.

«Джонни был впечатляющим человеком. Он был не просто талантливым актером, преданным своему ремеслу, а настоящим нравственным примером для всех, кто его знал», - написал в некрологе Шаул.

По словам матери Уэктора, неизвестные пытались взломать его машину и украсть каталитический нейтрализатор, когда актер поймал их на месте преступления, пишет «360» со ссылкой на издание Variety. Происшествие произошло в субботу 25 мая.

Грабители выстрелили в актера и скрылись с места, полиция уже ищет нападавших, на данный момент их личности не установлены. Уэктора успели доставить в больницу, однако спасти его не удалось.

Актеру было 37 лет, в большей степени он известен своими ролями в сериалах «Мир Дикого Запада» и «Главная больница». Уэктор также успел проявить себя в качестве сценариста и продюсера.

#стрельба #сша #актер #лос-анджелес #ограбление
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