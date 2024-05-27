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По всей России отметили День славянской письменности и культуры

Традиционно праздник отмечают в России, Белоруссии, Молдавии и других странах, где говорят на языках славянской группы.
Диана Сирази 2024-05-27 03:50:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Большой русский мир на минувшей неделе отметил событие, без которого, наверное, никогда бы не сформировался уникальный культурный код, по которому сегодня 400 миллионов человек по всему миру безошибочно узнают «своих». День славянской письменности и культуры является особенным праздником для России и Белоруссии, Сербии и Болгарии, Чехии, Словакии и Северной Македонии.

В 863 году были написаны первые слова на славянском языке. Двум братьям из Византии Кириллу и Мефодию была поручена важнейшая миссия - перевести христианские богослужебные книги с греческого, чтобы славянские народы могли писать, читать и проводить церковные службы на родном языке.

Тогда и случился цивилизационный выбор – славяне предпочли не латынь, не Рим, а Византию, со всеми вытекающими последствиями по формированию менталитета и образа жизни.  

Подробнее о выборе, который определил все, смотрите в сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#праздник #славяне #культура #Цивилизационный выбор #кирилл и мефодий #день славянской письменности
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