В Госдуме предложили нижний порог доходов для изменения шкалы НДФЛ

В Госдуме предложили установить минимальный порог для прогрессивной шкалы НДФЛ при доходе, равном двукратному размеру среднемесячной заработной платы в России. Соответствующие рекомендации утвердил комитет Госдумы по бюджету и налогам по итогам парламентских слушаний в рамках совершенствования налогового законодательства РФ.

«Важно, чтобы повышение налоговой нагрузки не касалось подавляющего большинства граждан», - говорится в рекомендациях.

Уточняется, что подобная мера направлена на сокращение неравенства в обществе, предложение же основано на принципах справедливости, сбалансированности и предсказуемости. Повышение налоговой нагрузки будет осуществляться «плавно», в зависимости от получаемого дохода.

В рекомендациях подчеркивают, что в настоящее время в стране порог для применения налога на самозанятость составляет 2,4 млн рублей в год, или 200 тыс. рублей в месяц.

По данным Росстата, в начале 2024 года средняя зарплата составляла 75 тыс. рублей, соответственно после принятия рекомендаций нижний порог шкалы НДФЛ может составить 150 тысяч.