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Посла Франции на Шри-Ланке нашли мертвым

Предположительно, он умер от сердечного приступа, полиция проведет расследование смерти французского дипломата.
Елизавета Кондрикова 2024-05-27 02:27:33
© Фото: Ruwan Walpola Keystone Press Agency Globallookpress

Посла Франции на Шри-Ланке и на Мальдивах Жан-Франсуа Пактэ нашли мертвым в его официальной резиденции в Коломбо, сообщили в МИД Шри-Ланки. Причину смерти в ведомстве не назвали.

По данным издания Daily Mirror, смерть наступила из-за сердечного приступа в воскресенье 26 мая. Пактэ нашли мертвым в его резиденции после того, как он сутки не покидал ее стен, сообщил представитель местной полиции.

Полиция островного государства начала расследование смерти дипломата, точные данные будут известны после проведения вскрытия. Послу было 53 года.

Внешнеполитическое ведомство Шри-Ланки также выразило соболезнования в связи с утратой.

#Франция #расследование #Шри-Ланка #полиция #посол
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