В Москве открылась выставка «220 лет на страже огненной стихии»

В Москвы на Никитском бульваре состоялось торжественное открытие фотовыставки «220 лет на страже огненной стихии». Она посвящена работе пожарной охраны столицы.

«Московская пожарная охрана насчитывает более двухсот лет побед над огненной стихией. И главные творцы этих побед - пожарные, ежедневно стоящие на страже безопасности нашей столицы. Мы гордимся нашей историей, храним и приумножаем славные традиции пожарной охраны», - отметил начальник Главного управления МЧС России по Москве, генерал-майор внутренней службы Вадим Уваркин.

Благодаря этой выставке у москвичей и гостей столицы появилась возможность ознакомиться с работой пожарной охраны, ее историей и современностью, познакомиться со сложной и мужественной профессией.

Поздравил пожарно-спасательный гарнизон столицы министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

«Сегодня мы не просто открываем выставку, мы отдаем дань вашему героизму. Ваша профессия очень опасна, но не смотря на это только вы спасаете нас и наш город от пожаров. Пусть огонь вас не возьмет», - сказал Алексей Фурсин.

Кроме того, в торжественном открытии приняли участие супруга Героя России Владимира Максимчука Людмила, супруга Героя России Евгения Чернышова Марина, председатель Общественного совета при ГУ МЧС России по Москве Виктор Бирюков.

«Мы все очень любим свою столицу и гордимся ей. Я благодарю всех за организацию фотовыставки, за уважение к пожарным, которые сейчас в строю и за память к героям, которых сегодня нет с нами», - поблагодарила Марина Чернышева.

Под музыкальное сопровождение оркестра Главного управления МЧС России по Москве, организаторы и почетные гости перерезали красную ленту и открыли выставку.

Фотовыставка на Никитском бульваре продлится до 16 июня. Особое внимание ее организаторы уделили истории столичной пожарной охраны, ее работе во время Великой Отечественной войны.