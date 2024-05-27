Средства ПВО сбили малоразмерный воздушный шар в Подмосковье

Дежурные средства ПВО уничтожили в небе над Московской областью малоразмерный воздушный шар. Инцидент произошел около 21:00, сообщили в российском Министерстве обороны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале отметил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе сбили беспилотник. Его обломки рухнули на частный дом, жители которого успели эвакуироваться, никто из них не пострадал.

Власти Московской области пообещали оказать помощь с восстановлением дома и призвали жителей Балашихи сохранять спокойствие на фоне возможных громких хлопков. Все оперативные службы работают на местах.