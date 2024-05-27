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Египетский военный погиб при перестрелке с армией Израиля

Информации о том, какая из сторон спровоцировала перестрелку, не уточняется.
Ирина Егорова 2024-05-27 21:35:39
© Фото: Khaled OmarXinhua, Global Look Press

Египетский военнослужащий погиб в результате перестрелки с израильскими военными. Перестрелка случилась в районе контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе сектора Газа и Египта. О смерти египтянина сообщила армия арабского государства на странице в Facebook*.

В вооруженных силах Египта сейчас занимаются расследованием инцидента со стрельбой, который привел к смерти военного. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) тем временем заявила, что Тель-Авив расследует инцидент «параллельно с диалогом с Каиром».

При этом не уточняется, какая из сторон спровоцировала перестрелку. Также не сообщается о потерях среди военнослужащих Армии обороны Израиля.

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#Египет #расследование #Израиль #перестрелка #погибший #военный #кпп рафах
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