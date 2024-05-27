Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили ВСУ на позициях под Угледаром

Артиллеристы «Южной» группировки войск в ходе контрбатарейной борьбы за минувшие сутки поразили два склада боеприпасов и четыре орудия ВСУ. Под удар попала и британская САУ FH-70. Наши расчеты Д-30 открыли огонь рано утром, на рассвете, когда враг расслаблен и не может оказать серьезного сопротивления. Повадки противника на своем участке под Угледаром бойцы добровольческого корпуса давно изучили. Кажется, что на многие километры вокруг никого. Но тишина ночи обманчива, говорят наши военнослужащие. Расслабляться нельзя.

«Дальше, куда будем заезжать - "птицы" активничают. Буквально вчера там проезжали, по нам сначала "птичка" прилетела, потом вдогонку еще и полетели снаряды», - рассказал замкомандира артиллерийской батареи с позывным «Слоник».

Расчет гаубицы Д-30 готовит орудие к бою. Начинает светать. Боевая работа сегодня будет «по серому», как называют ее сами бойцы. Уже не темно, но и солнце еще не встало.

«Сейчас все спят, не будет такой ответки. Эффект неожиданности, можно и так сказать», - признался наводчик с позывным «Артист».

Наш коптер - разведчик уже в воздухе. Корректировка, наведение, команда к бою. Мощные удары гаубицы.

Осколочно - фугасные снаряды летят к целям. Для боевиков добрым это утро точно не назвать. Под огнем вражеская пехота. Объективный контроль подтверждает - артиллеристы попали в цель.

«Увидели скопление противника - опять же: нанести огневое поражение. Желательно уничтожить, подавить. Техника, обнаружение какой-либо техники. Бронированной техники: грузовой, КамАЗы. Бывает обнаруживаем склад - разгрузка, погрузка. Все это для нас работа», - отметил командир батареи с позывным «Лысый».

После артподготовки в бой идут наши штурмовые группы. Огонь из всех стволов. Бойцы ведут плотную стрельбу по противнику на склоне оврага. Уцелевшие после ударов Д-30 боевики, пытаются отстреливаться. Их обходят с разных сторон, вынуждая в итоге отступить.

«Мы зашли с флангов. Один пулеметчик отсюда, один справа, один посередине. Давили. Потратили порядка 600 патронов. Я потратил. Давили, ребята продвинулись. Взяли опорник», - вспомнил пулеметчик с позывным «Замбо».

Отряд хорошо знают на передовой. Причем как наши, так и боевики. На счету этих бойцов множество успешных операций. Они отмечают, что противник выдыхается.

«В пехотном варианте он сейчас проседает. Потому что те добровольцы с их стороны, которые зашли перед началом СВО, они постепенно выбиты. Триста, двести, устали, уходят. Приходят новые, подготовка их ниже», - рассказал инструктор отряда «Клуни» с позывным «ВВ».

Добровольческий отряд был создан Тарасом Гордиенко, который защищал родной Донбасс с 2014-го года. Опытный командир. Свой позывной «Клуни» получил за внешнее сходство с известным актером. В подразделении пользовался огромным уважением, за отвагу и решительность. Погиб в бою под Волновахой, в марте 22-го. Тарасу Гордиенко присвоено звание Героя ДНР. Посмертно.

«Он в разведку ходил, с разведчиками сам. Он и служил в Народной милиции командиром разведвзвода. Ну и в одной из атак... Железнодорожная насыпь. Сильно сложная была. Там вот он и пошел. И погиб. Там стрелял их снайпер и АГС работал», - вспомнил старшина отряда «Клуни» с позывным «Добрый».

Бойцы хранят память о командире. Рассказывают о его подвигах товарищам. И регулярно тренируются, оттачивая мастерство штурма на полигонах. Им есть, с кого брать пример.