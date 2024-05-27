Суд оштрафовал блогеров после фотосессии с раскидыванием купюр в Москве

Троих блогеров оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение общественного порядка после фотосессии, где они разбрасывали купюры на Патриарших прудах в Москве.

Пресненский суд признал виновными Максима Калинина, Александра Серова и Павла Литуновского в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ .

«Расстелив полотно, устроили фотосессию с разбрасыванием денежных купюр на тротуар и проезжую часть», - сказано в сообщении Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Уточняется, что фигуранты дела приняли активное участие в массовом непубличном мероприятии, создавшем помехи движению пешеходов, доступу граждан к жилым помещениям и объектам социальной инфраструктуры.