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Суд оштрафовал блогеров после фотосессии с раскидыванием купюр в Москве

Они признаны виновными в совершении административного правонарушения, суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Ирина Егорова 2024-05-27 18:54:47
© Фото: Maksim KonstantinovGlobal Look Press, Global Look Press

Троих блогеров оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение общественного порядка после фотосессии, где они разбрасывали купюры на Патриарших прудах в Москве.

Пресненский суд признал виновными Максима Калинина, Александра Серова и Павла Литуновского в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ .

«Расстелив полотно, устроили фотосессию с разбрасыванием денежных купюр на тротуар и проезжую часть», - сказано в сообщении Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Уточняется, что фигуранты дела приняли активное участие в массовом непубличном мероприятии, создавшем помехи движению пешеходов, доступу граждан к жилым помещениям и объектам социальной инфраструктуры.

#Москва #суд #штраф #деньги #правонарушение #купюры #блогеры #общественный порядок
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