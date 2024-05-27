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Белгородцам не будут выплачивать компенсации за ранения в зоне ЧС

Это способ заставить людей подумать о своей собственной безопасности, отметил губернатор.
Анна Назайкина 2024-05-27 17:03:07
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Власти собираются не выплачивать компенсации жителям Белгородской области, которые пострадали при обстреле ВСУ в зоне ЧС. Об этом в ходе оперативного совещания заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Он объяснил, что власти региона собираются принять это решение, потому что только таким образом до некоторых людей можно донести мысль о том, что не стоит подвергать себя опасности.

«Если человек не воспринимает наши доводы о том, что находиться там невозможно, и сам принимает решение проехать туда, то мы будем рассматривать вопрос неоказания помощи в случае повреждения личного транспорта», - сказал Гладков.

Губернатор объяснил: если человек получит ранение или даже погибнет на территориях, где введен режим ЧС, власти не будут оказывать помощь.

По словам главы региона, мера направлена не на экономию средств, а на то, чтобы заставить людей задуматься о своей безопасности и не отправляться в обстреливаемые зоны. Гладков добавил, что в настоящее время режим чрезвычайной ситуации объявлен в 15 населенных пунктах, находящихся у границы.

#белгородская область #Обстрел #ЧС #губернатор #Вячеслав Гладков
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