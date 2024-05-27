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Юрист Кваша назвал способы списания долгов без объявления банкротства

По его словам, родственники заемщика могут выкупить долг у банка под 20-30%. Но при этом есть риск попасть на мошенников.
Ирина Егорова 2024-05-27 16:51:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Основным способом списания долгов является объявление банкротства, которое позиционируется как избавление от долговой зависимости и кредитного рабства. Однако существуют и другие способы избавления от кредитов - о них «Звезде» рассказал юрист по банкротству и финансовому оздоровлению Дмитрий Кваша.

«Еще есть инструмент - выкуп собственного долга у банка. Единственный момент - сам ты не можешь выкупить собственный долг, но за тебя это могут сделать твои родственники. Как правило, продаются безнадежные долги, которые банкам неинтересны, если у человека нет какого-то имущества - квартир, машин, дач, земли. Процентов за 20-25, иногда можно сторговаться до 10%, можно выкупить у банка такой долг. Потом близкий человек вам его передает, списывается, и вы банку ничего не должны. Такой способ хорош, но имеет последствия - у вас есть просрочки по кредитной истории, которые отображаются, и в дальнейшем будут проблемы с получением кредитов», - рассказал эксперт.

По словам Кваши, существует правило, чтобы потом «обелить» свою кредитную историю - добросовестно платить по кредитам столько месяцев, сколько у вас было просрочек. Например, вы не платили три месяца, банк видит, что у вас был сложный период, но потом вы добросовестно платили три, четыре, пять месяцев, значит, вам можно доверять, отмечает он.

«Что касается длительных просрочек, когда человек годами не платил и ушел в банкротство, он для банка персона нон грата. Нарабатывать придется свою кредитную историю. Здесь надо брать мелкие займы, не микрозаймы, а банковские небольшие кредиты на покупку бытовой техники, оформлять кредитные карты, рассрочки», - посоветовал Кваша.

Эксперт отмечает, что надо проследить, чтобы эта рассрочка была именно от банка, а не от микрофинансовой организации. Некоторые магазины делают так, не уведомляя клиента. Это является «черной меткой» для банков, подчеркивает эксперт.

«Пусть лучше у вас будет пять кредитов в банке, чем один микрозайм», - отметил он.

Что касается выкупа долга, то данную процедуру можно осуществить не только через близкого родственника - данную «услугу» предоставляют юридические и иные организации. Однако надо ответственно отнестись к выбору человека или компании, потому что высок риск нарваться на мошенников.

«Тут от банально простого "кидка" - получить от вас деньги и сказать, что не получилось, - либо пропадают, либо говорят, что банк за 15-20% не готов продать, а выше, и вытягивают деньги. Схем большое количество. Впредь до того, что выкупают на третье лицо ваше правотребование банка к вам и начинают вас шантажировать. Это может быть сделано и на договоренности с клиентом, когда человек не хочет привлекать кого-то из родственников или нет такого человека. Тогда заключается договор с юридической компанией и она выкупает за него долг», - добавил Кваша.

Обман заключается в том, что эти компании видят имущество должника, выкупают долги у банка за 15%. Например, то, что стоит миллион, выкупают за 150 тысяч, оспаривают продажу, продают машину, тем самым реализуя миллион, вложив при этом всего 150 тысяч, они могут заработать миллион, в качестве примера привел эксперт.

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