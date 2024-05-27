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Из сердца раненого российского бойца достали пулю натовского калибра

Несмотря на то что сердце было практически разрушено, специалисты центра кардиохирургии госпиталя имени Вишневского сделали пластику и пациент не только выжил, но и вернулся в строй.
2024-05-27 15:39:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские врачи из центра кардиохирургии имени Вишневского спасли военнослужащего. Они провели уникальную операцию и извлекли из сердца пулю натовского калибра, которая при попадании ведет себя хаотично и сильно повреждает внутренние органы.

О ходе операции специалисты рассказали на научно-практической конференции «Боевая травма-2024», где врачи обмениваются опытом. По словам хирурга, весь процесс удаления пули и восстановления сердца пациента занял около двух часов и прошел успешно.

«Они со смещенным центром тяжести, приносят больше разрушений. У пациента, которого я с этой пулей оперировал, было повреждение печени, легкого и правого желудочка. Сердце практически было разрушено, большая часть правого желудочка. После удаления пули делали пластику этого участка. Все закончилось хорошо, пациент выжил и через три месяца вернулся в строй», - поделился начальник центра кардиохирургии НМИЦ ЦВКГ имени А.А. Вишневского Александр Лищук.

Кардиохирург также рассказал об операциях по извлечению осколков от снарядов американских реактивных систем HIMARS. По его словам, опасность представляют вольфрамовые шарики, которыми начинены эти боеприпасы. Из-за них у раненого очень быстро начинается воспалительный процесс, поэтому извлекать их нужно быстро, аккуратно и только после остановки кровотечения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #врачи #спасение #СВО #боевая травма
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