Драмтеатр в Чернигове закрылся из-за мобилизации почти всех работников

Драматический театр в Чернигове закрывается из-за мобилизации сотрудников мужского пола. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на художественного руководителя Андрея Бакирова.

Какое время не будет работать культурное учреждение, неизвестно, но в настоящее время коллектив не может полноценно функционировать. По словам Бакирова, из театра призвали практически всех мужчин.

«Остались те, у которых по определенным причинам брони, также молодой актер, которому 24 года, кто-то, кто учится, и пенсионеры», - цитирует издание Бакирова.

Вызвали в военкомат 34 работников театра. Среди тех, кому вручили повестки, семь актеров, два звукооператора, монтировщик и скрипач. Также повестки вручили 56-летнему заслуженному артисту и 59-летнему водителю. Большинство вызванных уже проходят подготовку. По словам художественного руководителя, театр подавал заявку на получение брони для сотрудников, однако не получил положительного ответа.

Всеобщая мобилизация и военное положение на Украине действуют с 24 февраля 2022 года, когда ВС РФ приступили к проведению специальной военной операции. С тех пор мобилизация неоднократно продлевалась. Лицам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за рубеж. Представители украинских военкоматов регулярно проводят рейды в общественных местах и вручают повестки мужчинам, зачастую применяя физическую силу.