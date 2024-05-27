Times: охранник Зеленского предлагал сдаться при входе ВС РФ в Киев

Полковник Государственной охраны Владимира Зеленского в первые дни специальной военной операции (СВО) предлагал сложить оружие, если ВС РФ войдут в Киев, пишет газета The Times. Его за это не отстранили - сослуживцы расценили его слова как эмоциональный всплеск.

Речь идет об Александре Гуке, которого задержала Служба безопасности Украины в первой половине мая якобы за подготовку к покушению на Зеленского. В 2022 году украинский офицер отдал приказ своим подчиненным сдаться, если Российская армия войдет в Киев, пишет газета.

Гук якобы заявил, что у его подразделения нет прямой задачи защищать Украину, а ему самому не так много платят, чтобы «устроить тут Брестскую крепость», приводятся в статье его слова.

Ранее в СБУ заявили, что сорвали планы по ликвидации Владимира Зеленского, напоминает Life. По подозрению в подготовке к покушению были арестованы два полковника Управления госохраны.

По информации Times, Гук и его сообщник полковник охраны Александр Деркач готовили также убийство главы разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка.