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Times: охранник Зеленского предлагал сдаться при входе ВС РФ в Киев

Александр Гук якобы заявлял, что у него нет задач защищать Украину и что ему слишком мало платят, чтобы «устраивать тут Брестскую крепость».
Владимир Рубанов 2024-05-27 14:25:19
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press

Полковник Государственной охраны Владимира Зеленского в первые дни специальной военной операции (СВО) предлагал сложить оружие, если ВС РФ войдут в Киев, пишет газета The Times. Его за это не отстранили - сослуживцы расценили его слова как эмоциональный всплеск.

Речь идет об Александре Гуке, которого задержала Служба безопасности Украины в первой половине мая якобы за подготовку к покушению на Зеленского. В 2022 году украинский офицер отдал приказ своим подчиненным сдаться, если Российская армия войдет в Киев, пишет газета.

Гук якобы заявил, что у его подразделения нет прямой задачи защищать Украину, а ему самому не так много платят, чтобы «устроить тут Брестскую крепость», приводятся в статье его слова.

Ранее в СБУ заявили, что сорвали планы по ликвидации Владимира Зеленского, напоминает Life. По подозрению в подготовке к покушению были арестованы два полковника Управления госохраны.

По информации Times, Гук и его сообщник полковник охраны Александр Деркач готовили также убийство главы разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка.

#Украина #Киев #покушение #Владимир Зеленский #Задержание #СБУ #СВО
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