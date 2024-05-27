Катер с пятью телами нашли на Байкале в Бурятии

В Бурятии на катере обнаружили тела пяти человек. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Как уточняется, катер с трупами нашли на Байкале у острова Тонкий в воскресенье, 26 мая. По данным СК, люди погибли от отравления угарным газом.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства трагедии. Сейчас следователи устанавливают полную картину произошедшего.

Возбуждено уголовное об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.