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Катер с пятью телами нашли на Байкале в Бурятии

В СК РФ рассказали, что люди погибли от отравления угарным газом.
Анна Назайкина 2024-05-27 13:19:05
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

В Бурятии на катере обнаружили тела пяти человек. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Как уточняется, катер с трупами нашли на Байкале у острова Тонкий в воскресенье, 26 мая. По данным СК, люди погибли от отравления угарным газом.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства трагедии. Сейчас следователи устанавливают полную картину произошедшего.

Возбуждено уголовное об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

#в стране и мире #Байкал #Трагедия #катер #бурятия #остров
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