Шестерых участников массовой драки в Бирюлево выдворят из России

Нагатинский районный суд Москвы вынес решение выдворить из России шестерых участников массовой драки в Западном Бирюлево за нарушения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Суд оштрафовал на 5 000 рублей задержанных за драку Машарифзоду, Камолова, Гусейнова, Курбанова, Ражабова и постановил выдворить их с территории Российской Федерации путем принудительного контролируемого выезда.

Задержанного Солаева оштрафовали на 7 000 рублей и тоже выдворят.

Массовая драка со стрельбой произошла в Бирюлево вечером 21 мая. Очевидцы события рассказывали «Звезде», что одного из мужчин после стрельбы погрузили в автомобиль и увезли.

Ранее Чертановский районный суд Москвы отправил под стражу двоих участников этой драки. Они проходят по уголовному делу о хулиганстве.