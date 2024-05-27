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Шестерых участников массовой драки в Бирюлево выдворят из России

Еще двое задержанных находятся под стражей по уголовному делу о хулиганстве.
Владимир Рубанов 2024-05-27 12:34:53
© Фото: ТРК «Звезда»

Нагатинский районный суд Москвы вынес решение выдворить из России шестерых участников массовой драки в Западном Бирюлево за нарушения миграционного законодательства, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Суд оштрафовал на 5 000 рублей задержанных за драку Машарифзоду, Камолова, Гусейнова, Курбанова, Ражабова и постановил выдворить их с территории Российской Федерации путем принудительного контролируемого выезда.

Задержанного Солаева оштрафовали на 7 000 рублей и тоже выдворят.

Массовая драка со стрельбой произошла в Бирюлево вечером 21 мая. Очевидцы события рассказывали «Звезде», что одного из мужчин после стрельбы погрузили в автомобиль и увезли.

Ранее Чертановский районный суд Москвы отправил под стражу двоих участников этой драки. Они проходят по уголовному делу о хулиганстве.

#Москва #в стране и мире #мигранты #массовая драка #выдворение #Бирюлево Западное #Нагатинский суд
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