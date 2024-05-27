Рыболовное судно загорелось в бухте Золотой Рог во Владивостоке

Рыболовное судно загорелось в понедельник днем по местному времени во Владивостоке, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. Судно стоит у причала в бухте Золотой Рог в районе улицы Калинина. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал.

Пожарные приехали на место пожара через семь минут. До этого судовая аварийная партия начала эвакуировать экипаж и тушить огонь.

К приезду спасателей густой черный дым шел из помещения рефрижераторных установок. Сейчас открытое горение ликвидировано на площади около 20 квадратных метров. Сотрудники МЧС проводят разведку с тепловизором.