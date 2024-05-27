В Уфе загорелся частный приют, в огне погибли две собаки

В Уфе пожар произошел в частном приюте для собак, два животных погибли в огне. Об этом сообщили владельцы в социальных сетях.

«Не знаем, как писать. У нас трагедия. Пожар в берлоге... Сгорел дом. Огонь перекинулся на вольеры», - говорится в сообщении.

Уточняется, что две собаки по кличке Лара и Бакс сгорели заживо. Их обугленные трупы обнаружили позже в вольерах. Жертв могло быть еще больше, но неравнодушный прохожий, который увидел пожар, успел открыть вольеры.

Хозяйка приюта считает, что это был поджог. Как утверждается, к произошедшему могут быть причастны соседи, с которыми ранее возникали конфликтные ситуации из-за того, что им не нравилось большое количество животных за забором.

На данный момент экстренные службы и правоохранители никак не комментируют случившееся.