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В Уфе загорелся частный приют, в огне погибли две собаки

Хозяйка приюта утверждает, что вольеры подожгли намеренно.
Анна Назайкина 2024-05-27 10:43:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Уфе пожар произошел в частном приюте для собак, два животных погибли в огне. Об этом сообщили владельцы в социальных сетях.

«Не знаем, как писать. У нас трагедия. Пожар в берлоге... Сгорел дом. Огонь перекинулся на вольеры», - говорится в сообщении.

Уточняется, что две собаки по кличке Лара и Бакс сгорели заживо. Их обугленные трупы обнаружили позже в вольерах. Жертв могло быть еще больше, но неравнодушный прохожий, который увидел пожар, успел открыть вольеры.

Хозяйка приюта считает, что это был поджог. Как утверждается, к произошедшему могут быть причастны соседи, с которыми ранее возникали конфликтные ситуации из-за того, что им не нравилось большое количество животных за забором.

На данный момент экстренные службы и правоохранители никак не комментируют случившееся.

#в стране и мире #происшествие #Башкирия #Уфа #приют
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