Посол Антонов: Байден оскорбляет россиян высказываниями в адрес Путина

Американский лидер Джо Байден оскорбляет весь российский народ своими нападками в адрес президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал в Telegram-канале посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что ни один ответственный политик не в праве допускать такое поведение.

«Словесное хамство и попытки самоутвердиться за счет имиджа нашего президента отражают злобу Вашингтона из-за того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов «миропорядку, основанному на правилах», - добавил он.

Антонов заключил, что местной администрации придется смириться с тем фактом, что Москва будет проводить независимую политику, основанную на национальных интересах.

Напомним, что 25 мая, Байден, выступая с речью в Военной академии в Вест-Пойнте, назвал Путина жестоким тираном.