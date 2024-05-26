Шевцова вручила ключи от автомобилей семьям погибших силовиков

Полсотни семей сотрудников силовых структур, которые погибли при выполнении задач специальной военной операции получили ключи от автомобилей.

Церемония вручения - часть благотворительной программы «Мы помним». В ней приняла участие заместитель министра обороны Татьяна Шевцова. Программа реализуется ежегодно в рамках международного турнира по дзюдо среди армии и полиции. Он посвящен памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В международном турнире принимают участие 14 команд. На татами вышли сборные силовых структур из России, Азербайджана и Армении, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

В каждой команде по пять участников. Это кадровые военные и сотрудники силовых ведомств в возрасте 30 лет и старше. В прошлом году команда Вооруженных Сил России была третьей. В этом - пробилась в финал, где встретилась со сборной МВД Узбекистана. Все схватки проходили в упорной борьбе.

Наши дзюдоисты взяли серебро, сделав шаг вперед. С этим команду поздравила Татьяна Шевцова. Она сама занималась дзюдо, имеет первый разряд и может профессионально оценить схватки на татами. Вручая серебряные медали российским военнослужащим Татьяна Шевцова взяла со спортсменов обещание, что в следующем году они приложат все свои силы, чтобы стать первыми.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов