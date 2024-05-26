Ученые обнаружили у ворон способность считать вслух

Ученые Тюбингенского университета в Германии обнаружили у черных воронов (Corvus corone - лат. Не путать с обыкновенными) способность считать вслух. Соответствующие исследования опубликованы в журнале Live Science.

Согласно пресс-релизу, эти птицы способны издавать определенное число карканий в ответ на визуальные или звуковые сигналы. Для этого специалисты провели эксперимент на трех воронах, натренировав их считать до четырех.

Для проверки полученных знаний, ученые демонстрировали трем воронам зрительные и слуховые стимулы, такие как арабские цифры, а в качестве слуховых - звуки различных инструментов. После того, как вороны каркали нужное число раз на тот или иной сигнал, их научили клевать в экран, чтобы подать сигнал о выполненном задании.

Если они делали все правильно, их поощряли лакомством. Однако были случаи, когда птицы время от времени делали ошибки из-за чисел, которые находились близко друг к другу.

При этом отмечается, что при анализе звуков, воронам требовалось время на обдумывание ответа. Исходя из этого, ученые сделали вывод, что вороны также способны мысленно планировать, а это повышает их шансы на выживание.