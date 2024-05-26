В Индии 27 человек погибли в пожаре в парке аттракционов

В индийском городе Раджкот 27 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в парке аттракционов. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Сообщается, что в результате возгорания часть здания полностью обрушилась. Среди погибших числятся девять детей, четверо из них возрастом менее 12 лет.

«Тела полностью обуглились, и их трудно опознать», - заявил представитель местной полиции Винаяк Патель.

В правоохранительных органах также сообщили о задержании руководства парка развлечений. Однако точное число задержанных не указывается.