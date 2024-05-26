На 96-м году жизни умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман

В США на 96-ом году жизни умер композитор и автор песен Ричард Шерман, он писал произведения для кинокомпании Walt Disney. В компании указали, что он скончался после возрастной болезни.

«Легенда Disney Ричард М. Шерман ушел из жизни в субботу, 25 мая, в медицинском центре Cedars-Sinai в Беверли-Хиллз в результате болезни, связанной с возрастом. Ему было 95 лет», - заявили в The Walt Disney Company.

Руководитель студии Боб Айгер, выражая соболезнования, сообщил, что Шерман был настоящей легендой Disney, и добавил, что Ричард и его брат Роберт работали над покорившей сердца многих зрителей классикой.

«Мы всегда будем благодарны за то, какой след он оставил в этом мире, и мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье», - сказал Боб Айгер.

После того, как Mouseketeer и будущая звезда Disney Аннетт Фуничелло записали песню Tall Paul, мелодия стала хитом, достигнув 7-й строчки в чартах, и было продано более 700 тысяч синглов, у авторов песен наступил большой прорыв.

Кинокомпания взяла в штат братьев Шерман, первым заданием которых стало написание песни для телевизионного фильма «Наездники» (1961). Также они участвовали в подготовке таких художественных фильмов, как Мэри Поппинс» (1964), «Винни-Пух и медовое дерево» (1966), «Книга джунглей» (1967), «Самый счастливый миллионер» (1967), «Коты-аристократы» (1970). В общей сложности они написали более 200 песен примерно для 27 фильмов и 24 телевизионных постановок.