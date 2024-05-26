В Турции 10 человек погибли и 39 пострадали в ДТП с участием автобуса

В ДТП на юго-востоке Турции погибли 10 человек и 39 получили ранения, об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

«По предварительным данным, в аварии погибли 10 наших граждан, 39 получили травмы», - заявили в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, столкновение автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей произошло на трассе Мерсин - Адана. По одной из версий, причиной аварии, предположительно, является нарушение водителем автобуса правил обгона на скользкой дороге. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил провести расследование по факту случившегося.