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В Турции 10 человек погибли и 39 пострадали в ДТП с участием автобуса

Столкновение автобуса, грузовика и легковых автомобилей произошло на юго-востоке республики.
Услада Дубинина 2024-05-26 22:21:24
© Фото: Eyllbbn X.com

В ДТП на юго-востоке Турции погибли 10 человек и 39 получили ранения, об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

«По предварительным данным, в аварии погибли 10 наших граждан, 39 получили травмы», - заявили в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, столкновение автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей произошло на трассе Мерсин - Адана. По одной из версий, причиной аварии, предположительно, является нарушение водителем автобуса правил обгона на скользкой дороге. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил провести расследование по факту случившегося.

#в стране и мире #Эрдоган #авария #Турция #столкновение
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