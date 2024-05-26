Учения Москвы с нестратегическим ЯО вызвали смешанную реакцию на Западе

Решение Москвы о проведении учений с применением нестратегического ядерного оружия, вызвало на Западе смешанную реакцию. С одной стороны – традиционное - сплошь фальшивое – «А мы ничего плохого не делаем, никого не атакуем, войны против России не ведем? Зачем же нас пугать?». А с другой стороны - для внутреннего пользования - продолжаются крики о том - вот смотрите, что творит Москва, какая она страшная Россия, и надо продолжать добиваться победы над нами на поле боя».

Приезд Владимира Путина в Минск стал вторым международным визитом президента России с момента его переизбрания и 27-ым официальным посещением Белоруссии за 24 года.

В составе российской делегации был и новый министр обороны России - Андрей Белоусов. Это был первый его международный визит с момента вступления в должность. На площади независимости у президентского дворца Александр Лукашенко поприветствовал его дружеским рукопожатием.

Традиционно визиты Владимира Путина в Белоруссию, как и Александра Лукашенко в Россию становятся насыщенными и плодотворными. Так и в этот раз. За 25 часов визита непосредственно на работу и переговоры было отведено 14 часов.

«В целом работа, по-моему, у нас идет на хорошем уровне. Если говорить про экономику и результаты экономического темпа, я хочу вас с этим поздравить. Беларусь уверенно себя чувствует и стоит на ногах. Экономика развивается», - заявил Владимир Путин.

Вопросам безопасности в этот раз уделили отдельное внимание. Обсудили в том числе и развертывание комплексов тактического ядерного вооружения. К таким шагам союзное государство подталкивают агрессивные шаги западных стран.

«С учетом напряженной обстановки на внешних границах Союзного государства в ходе переговоров подробно обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства. На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск. Российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие - все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организации договора о коллективной безопасности», - сказал президент России.

Но, как и любые войска, эти комплексы и соединения нуждаются в учениях. Именно отработка совместных действий - залог успеха и краеугольный камень в системе безопасности.

«Я говорил, если ты автоматчик… Все же это понимаем, для чего автомат? Для того, чтобы нападать или защищаться. У нас нет желания ни на кого нападать. Защищаться. Как защищать? Должен уметь пользоваться этим оружием. Это смертоносное, опасное, с автоматом не сравнишь оружие - тренироваться надо. Я честно признался, что это наша третья тренировка с момента размещения ядерного оружия на территории Беларуси. У россиян, они раньше это не афишировали, наверное, десятки таких тренировок. Ничего удивительного», - сказал Александр Лукашенко.

Нынешние учения - процесс совершенно рядовой, подчеркивают лидеры двух стран. Тем более, что коллективный Запад чуть ли не круглый год проводит аналогичные военные тренировки в разных странах с одной неизменной чертой - в непосредственной близости от нашей границы. И при этом постоянно обвиняет Россию в несоблюдении норм и правил, которые сам же Запад нарушает.

«Что касается соблюдения норм, обязательств России в этой сфере, то мы полностью соблюдаем все наши обязательства в области ядерных вооружений. Здесь нет ничего, что мы бы нарушили, нет ничего необычного по сравнению с работой того же блока НАТО. Там регулярно проходят такие же учения, к которым привлекаются страны НАТО, на территориях которых расположено тактическое американское ядерное оружие, с привлечением их военнослужащих, их боевых самолетов и других средств доставки. Поэтому это все у нас происходит в плановом порядке, и мы здесь ничего не нагнетаем, но, как было сказано, все должно быть отработано. Это такая сфера, где нельзя допустить никаких ни сбоев, ни ошибок, ни неслаженности. Вот этой слаженности и посвящены учения», - рассказал Путин.

Запад традиционно сделал вид, что не услышал или не понял слова российского и белорусского президентов. Зарубежная пресса попыталась представить отработку действий российских войск как некий сигнал Западу.

На фоне конфликта на Украине Запад пытается представить нашу страну, как игрока, который готов бесконечно повышать ставки. Но Россия никогда не отказывалась и от переговоров. Владимир Путин особо это подчеркнул, отвечая на вопросы журналистов. Не отказывается и сейчас. Однако вернуться к прошлым нарушенным, Минским и Стамбульским соглашениям уже не выйдет. Динамика и успехи наших вооруженных сил ставят новые условия.

«Мы в Белоруссии эти переговоры начали в свое время, потом перенесли, причем по просьбе украинской стороны, в Турцию, в Стамбул. Вышли на договоренности, вышли на проект соглашения. По известным причинам, после того как в Киев прибыл бывший премьер-министр Великобритании, украинская сторона эти договоренности выбросила, перестала их реализовывать. Более того, объявила о том, что переговоры прекращаются, - они же сказали об этом публично, не мы прекратили эти переговоры, они прекратили, - и запретили сами себе вести эти переговоры дальше. Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются. Но возвращаются не исходя из того, что одна страна хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились "на земле". Мы к этому готовы», - сказал Путин.

Есть в этом вопросе и другие новые вводные - из-за отмены президентских выборов на Украине не вполне ясно, кто может официально выступать от Украины с юридической точки зрения. Журналисты задают вопрос, а сможет ли теперь Зеленский быть легитимной стороной в подобных переговорах?

«С кем вести переговоры? Это, конечно, вопрос не праздный, я с Вами согласен. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима подтвердили легитимность действующего главы государства или уже не действующего для выхода на подписание юридических обязывающих документов, и тогда мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. На этот вопрос должны ответить в самой Украине», - сказал Путин.

А уже на следующий день, в субботу Владимир Путин прибыл в Королев, где посетил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Как отметил президент, залог нашей победы в том, чтобы быть на шаг впереди противника. Именно это позволит довести все задачи спецоперации в кратчайшее время. И Россия с этим справляется. За время спецоперации цифры роста действительно впечатляющие. По ракетно-артиллерийскому вооружению производство увеличилось более чем в 22 раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки - в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения - в 14 раз, по средствам индивидуальной бронезащиты - в шесть раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам – в четыре раза, по бронетанковому вооружению - почти в 3,5 раза. Именно это позволяет нам не упустить инициативу и планомерно двигаться к победе.