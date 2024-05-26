Ансамбль «Алтай» выступил на сцене ЦДРА в поддержку российских военных

Государственный молодежный ансамбль песни и танца «Алтай» имени А.Ф. Березикова 26 мая выступил с концертом в Центральном Доме Российской Армии в рамках патриотического марафона «Поет Россия Армии Победу».

В музыкальной программе на сцене ЦДРА прозвучали фольклорные песни о России, о красоте Сибири и о сибиряках, на которых наша страна традиционно опиралась в сложные моменты истории, включая Великую Отечественную войну.

Сейчас алтайцы вносят большой вклад в достижение целей СВО, в том числе и личным участием. Например, один из артистов ансамбля «Алтай» добровольцем ушел на военную службу и сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. Во многих семьях артистов ансамбля есть мужчины, которые последовали его примеру.

«Наша концертная программа - это выражение любви к Родине, к земле, которая питает нас своей силой и красотой. Она рассказывает о наших корнях, о наших предках, прививает уважением к родной истории и традициям. Любовь и уважение к своей Родине - это те священные чувства, которые сегодня помогают нашим мужчинам стоять на страже Отечества и бескорыстно защищать его от любой угрозы», - отметила директор Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай» Елена Березикова.

Проект «Поет Россия Армии Победу» проводится ЦДРА с целью выразить поддержку российским военнослужащих, участвующим в СВО, а также рассказать о творческих коллективах из регионов России. Ранее в рамках проекта выступали: государственный казачий ансамбль «Ставрополье», ансамбль народной музыки «Ватага» из Брянска, Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова, Новосибирская государственная филармония и другие коллективы.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.