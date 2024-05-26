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Путин приедет в Узбекистан с двухдневным визитом

Там глава государства проведет переговоры с лидером страны Шавкатом Мирзиеевым.
Мария Зайцева 2024-05-26 14:34:07
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент России Владимир Путин приедет в Узбекистан на два дня с государственным визитом. Об этом сообщает журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Глава государства проведет в Узбекистане воскресенье и понедельник и проведет переговоры с лидером страны Шавкатом Мирзиеевым.

Ранее две недели назад президенты провели переговоры в Москве, Шавкат Мирзиеев был приглашен 9 Мая в честь Дня Победы на парад на красной площади и вышел там на центральную трибуну с лидерами других государств.

#в стране и мире #Владимир Путин #Узбекистан #переговоры #президент РФ #Шавкат Мирзиеев
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