Путин приедет в Узбекистан с двухдневным визитом

Президент России Владимир Путин приедет в Узбекистан на два дня с государственным визитом. Об этом сообщает журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Глава государства проведет в Узбекистане воскресенье и понедельник и проведет переговоры с лидером страны Шавкатом Мирзиеевым.

Ранее две недели назад президенты провели переговоры в Москве, Шавкат Мирзиеев был приглашен 9 Мая в честь Дня Победы на парад на красной площади и вышел там на центральную трибуну с лидерами других государств.