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Пограничники «на воздушной подушке» показали охоту за нарушителями на Балтике

Катер на воздушной подушке пограничники используют в межсезонье, когда другие транспортные средства не могут передвигаться по тонкому льду.
Алексей Курильченко 2024-05-26 15:00:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские пограничники на границе с Финляндией показали проведение учений по поимке нарушителей границы. В межсезонье для «охоты» используется катер на воздушной подушке, которое может передвигаться по тонкому растаявшему льду. Кадры учений показала команда программы «Военная приемка».

В катере в ходе операции находится четыре человека - командир судна, техник, командир тревожной группы и кинолог с собакой. Служебный пес ведет себя в кабине спокойно, так как катер, несмотря на огромную скорость, передвигается по растаявшему люду очень мягко.

Условного нарушителя отправляют на разные точки - в камыши, в лес и на лед. Итог всегда один - злоумышленника хватает собака, после чего его задерживают пограничники.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО» на сайте телеканала «Звезда» на нашем сайте и в приложении SMART.TV. Ведущий программы Алексей Егоров понаблюдает и даже поучаствует в учениях моряков-пограничников на двух участках границы, с Финляндией и с Эстонией. Кроме этого, «Военная приемка» покажет, как выглядят изнутри самые современные корабли пограничного флота.

#Военная приемка #Пограничники #наш эксклюзив #судно на воздушной подушке
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