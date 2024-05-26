Пограничники «на воздушной подушке» показали охоту за нарушителями на Балтике

Российские пограничники на границе с Финляндией показали проведение учений по поимке нарушителей границы. В межсезонье для «охоты» используется катер на воздушной подушке, которое может передвигаться по тонкому растаявшему льду. Кадры учений показала команда программы «Военная приемка».

В катере в ходе операции находится четыре человека - командир судна, техник, командир тревожной группы и кинолог с собакой. Служебный пес ведет себя в кабине спокойно, так как катер, несмотря на огромную скорость, передвигается по растаявшему люду очень мягко.

Условного нарушителя отправляют на разные точки - в камыши, в лес и на лед. Итог всегда один - злоумышленника хватает собака, после чего его задерживают пограничники.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО» на сайте телеканала «Звезда» на нашем сайте и в приложении SMART.TV. Ведущий программы Алексей Егоров понаблюдает и даже поучаствует в учениях моряков-пограничников на двух участках границы, с Финляндией и с Эстонией. Кроме этого, «Военная приемка» покажет, как выглядят изнутри самые современные корабли пограничного флота.