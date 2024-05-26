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ВСУ за сутки атаковали территорию ДНР 24 раза

Боевики ВСУ 24 раза подвергли обстрелам Донецкую республику, трое человек получили ранения
Дарина Криц 2024-05-26 00:33:34
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости

За прошедшие сутки 25 мая украинские националисты подвергали обстрелам ДНР 24 раза.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило о ранении трех человек во время украинских обстрелов.

«Двадцать четыре факта вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц», - указали в представительстве.

Больше всего обстрелам подвергалось Горловское направление - 19 раз, на Донецком противник произвел пять обстрелов. Во время обстрелов украинские войска выпустили 82 различных боеприпаса.

Также уточняется, что ударами повредились два объекта гражданской инфраструктуры и три жилых дома.

#в стране и мире #ДНР #сцкк #обстрелы всу #Горловское направление
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