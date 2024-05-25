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Ученые анонсировали первую в мире операцию по пересадке головы человека

По замыслу ученых, такой тип операции позволит спасти пациентов от таких болезней как Паркинсона или Альцгеймера.
Глеб Владовский 2024-05-25 08:56:00
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Ученые из стартап-компании из сферы неврологии и биомедицинской инженерии Brainbridge заявили о готовности провести первую в истории операцию по пересадке головы. Об этом сообщило издание New Atlas.

Согласно задумке, хирургическую операцию должен провести робот-хирург с искусственным интеллектом. Однако первый такой эксперимент планируется провести через семь-восемь лет.

Идея пересадки головы принадлежит йеменскому ученому-биологу Аль-Гайли. Предполагается, что таким образом пациент сможет не только обрести новое тело, но и продлить себе жизнь и исцелиться от таких болезней как Альцгеймера и Паркинсона. При этом, мозг сохранит прежние воспоминания и свои когнитивные функции.

Напомним, что Аль-Гайли еще в 2022 году предложил создать так называемую детскую ферму, где новые поколения будут создаваться и выращиваться в специальных капсулах.

#эксперимент #Операция #пересадка головы
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