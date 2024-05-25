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Десять домов сгорели при пожаре в селе Гридино в Карелии

Ночью пожар локализовали, его площадь составила более 1 300 квадратных метров.
Анастасия Бобылева 2024-05-25 04:58:22
© Фото: mchs_10 Telegram

В селе Гридино в Карелии вечером 24 мая произошел пожар. Огонь повредил 10 строений, сообщает Telegram-канал местного отделения МЧС.

«К месту пожара были направлены силы Госкомитета Республики Карелия по Кемскому и Лоухскому муниципальному району, а также четыре человека из добровольной пожарной дружины. Огнем повреждено 10 строений», - говорится в публикации.

Отмечается, что, так как село находится в труднодоступной местности, для тушения привлекли вертолет Ми-8, на борту которого было шесть человек личного состава ГУ МЧС и три мотопомпы.

Позже появилось сообщение о том, что спасатели локализовали пожар. Его площадь составила более 1 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших, по последним данным, нет.

#в стране и мире #пожар #МЧС #карелия
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