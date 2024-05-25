Силы ПВО сбили 15 снарядов РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

Над Белгородской областью дежурными средствами ПВО уничтожены 15 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир», об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», - заявило ведомство.

Ранее известно о двоих погибших и десяти пострадавших и при обстреле ВСУ поселка Октябрьский Белгородской области. В числе пострадавших есть восьмилетний ребенок. Мирные жители получили осколочные ранения, им оказали медицинскую помощь. Также известно о возгорании жилого дома.