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Силы ПВО сбили 15 снарядов РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

Пресечена попытка совершить террористическую атаку украинской армии по территории Белгородской области.
Услада Дубинина 2024-05-25 21:59:21
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Над Белгородской областью дежурными средствами ПВО уничтожены 15 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир», об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», - заявило ведомство.

Ранее известно о двоих погибших и десяти пострадавших и при обстреле ВСУ поселка Октябрьский Белгородской области. В числе пострадавших есть восьмилетний ребенок. Мирные жители получили осколочные ранения, им оказали медицинскую помощь. Также известно о возгорании жилого дома.

#в стране и мире #Украина #РСЗО #атака #Белгородская облсть
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