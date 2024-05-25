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В парках Москвы открылся восьмой сезон выступлений военных оркестров

Сегодня в парке Горького прозвучали самые популярные и знаковые песни о Родине и Великой Победе.
Игнат Далакян 2024-05-25 21:32:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сразу два музыкальных коллектива Минобороны открыли восьмой сезон программы «Военные оркестры в парках Москвы» в эти выходные.

Организатором концертов является дирекция международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке Минобороны и Правительства Москвы. Они уже не первый год возрождают одну из красивейших традиций. Каждое лето, уже восемь лет в парках, на аллеях, площадях выступают оркестры.

Сегодня в парке Горького шлягеры исполнили музыканты Военного университета имени Александра Невского. Прозвучали самые популярные и знаковые песни о Родине и Великой Победе. В том числе, известная и уже полюбившаяся всем парковая музыка.

В воскресенье для всех отдыхающих в парке «Ходынское поле» выступит военный оркестр 1-ой армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС.

Концерты будут идти все лето. Завершится музыкальный марафон на Красной площади 16-тым Международным военно-музыкальным фестивалем «Спасская башня». Он пройдет с 23 августа по 1 сентября.

#Москва #Спасская башня #в стране и мире #музыка #военные оркестры #Концерты #парк горького
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