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Житель Саратова погиб от взрыва гранаты в квартире

Жителей двухэтажного дома эвакуировали.
Услада Дубинина 2024-05-25 18:55:08
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Мужчина погиб от взрыва гранаты в квартире двухэтажного дома в Саратове, об этом сообщает «112» со ссылкой на источник. Погибшим является мужчина 1952 года рождения. Также известно об одном пострадавшем, о его состоянии не уточняется.

«Мужчины отдыхали на втором этаже двухэтажки на Соколовогорской улице. Откуда в процессе появилась граната - выяснят следователи. Боеприпас взорвался», - указано в сообщении.

В результате взрыва в квартире выбиты стекла. Жители двухэтажного дома на улице Соколовогорской в Волжском районе города эвакуированы. Специальные службы работают на месте происшествия.

#в стране и мире #Саратов #пострадавшие #взрыв гранаты
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