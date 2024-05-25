Житель Саратова погиб от взрыва гранаты в квартире

Мужчина погиб от взрыва гранаты в квартире двухэтажного дома в Саратове, об этом сообщает «112» со ссылкой на источник. Погибшим является мужчина 1952 года рождения. Также известно об одном пострадавшем, о его состоянии не уточняется.

«Мужчины отдыхали на втором этаже двухэтажки на Соколовогорской улице. Откуда в процессе появилась граната - выяснят следователи. Боеприпас взорвался», - указано в сообщении.

В результате взрыва в квартире выбиты стекла. Жители двухэтажного дома на улице Соколовогорской в Волжском районе города эвакуированы. Специальные службы работают на месте происшествия.