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Актриса Маргарита Терехова попала в больницу

Состояние артистки средней тяжести, сообщили в Боткинской больнице.
Игнат Далакян 2024-05-25 16:13:13
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Народная артистка Российской Федерации Маргарита Терехова попала в больницу. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на медучреждение.

По данным Telegram-канала Baza, медики диагностировали у артистки желудочно-кишечное кровотечение.

«Состояние средней тяжести, ритм дыхания регулярный», - рассказали агентству в Боткинской больнице.

Маргарита Терехова родилась 25 августа 1942 года в Свердловской области. Актриса известна по таким картинам, как «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978), «Собака на сене» (1977), «Зеркало» (1974), и другим фильмам. Артистка уже несколько лет никого не узнает, не выходит на улицу и почти не говорит. У звезды советских фильмов в середине 2000-х диагностировали болезнь Альцгеймера.

#в стране и мире #актриса #больница #госпитализация #артистка
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