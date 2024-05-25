Актриса Маргарита Терехова попала в больницу

Народная артистка Российской Федерации Маргарита Терехова попала в больницу. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на медучреждение.

По данным Telegram-канала Baza, медики диагностировали у артистки желудочно-кишечное кровотечение.

«Состояние средней тяжести, ритм дыхания регулярный», - рассказали агентству в Боткинской больнице.

Маргарита Терехова родилась 25 августа 1942 года в Свердловской области. Актриса известна по таким картинам, как «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978), «Собака на сене» (1977), «Зеркало» (1974), и другим фильмам. Артистка уже несколько лет никого не узнает, не выходит на улицу и почти не говорит. У звезды советских фильмов в середине 2000-х диагностировали болезнь Альцгеймера.