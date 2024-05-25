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Юрист Кочарян рассказала, что изменят новые правила выплаты единых пособий

По словам эксперта, закон необходим для выявления истинного имущественного положения семей, что поможет соблюсти справедливый баланс.
Игнат Далакян 2024-05-25 15:56:51
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Новые правила по выплатам единых пособий помогут выявить тех, кто реально в них нуждается - будет соблюден справедливый баланс. Пособия для малоимущих семей возрастут. Об этом рассказала «Звезде» юрист Евгения Кочарян.

«Считаю, что закон введен для выявления истинного имущественного положения семей, и здесь, вероятно, будет соблюден вполне справедливый баланс», - рассказала Кочарян.

Эксперт сообщила, что улучшится в России и эффективность выплат по алиментам - недавно должников решили объединить в реестр. Система становится более прозрачной - будет тесное взаимодействие между ФССП и СФР. Общая база упростит взыскания с недобросовестных алиментщиков. Система будет ограничивать должников по алиментам в их социальной жизни, так как станут доступны все данные о человеке, отметила Кочарян.

«Даже при трудоустройстве должники смогут оказаться в крайне неприятном для себя положении, так как о них информация будет в общем доступе. Я считаю, что это будет отличная мотивация для взыскания алиментов с недобросовестных родителей и даже детей, которые не платят алименты свои нетрудоспособным родителям», - отметила эксперт.

С 1 июня изменятся правила учета трех типов дохода семей, которые претендуют на единое пособие: алименты, деньги на счетах у подростков до 18 лет и выплаты за родительские звания. Будет расширен список доходов семьи, которые не учитываются при назначении выплаты. Также уточнены правила учета заработка самозанятых родителей для определения права семьи на пособие.

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