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Знаменитую подлодку ВМС США времен ВОВ нашли в Южно-Китайском море

Субмарина была потоплена в 1944 году.
Мария Зайцева 2024-05-25 14:27:33
© Фото: lost52project.org

Одну из самых знаменитых субмарин времен Великой Отечественной Войны нашли на дне Южно-китайского моря. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на археологический отдел Командования истории и наследия ВМС США.

Американская подводная лодку USS Harder была потоплена в 1944 году, на ее борту находились 79 военнослужащих. С тех пор ее никто не мог обнаружить.

Археологи объяснили, что подводные лодки тяжело идентифицировать из-за их конструкции. Несмотря на это, проект по поиску всех 52 американских субмарин периода ВОВ Lost 52, собрал качественные данные, которые подтвердили, что это судно — легендарная подлодка Harder.

Ранее Исследователи Русского географического общества обнаружили американскую субмарину Wahoo.

#ВОВ #подводная лодка #ВМС США #Субмарина #археологи
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