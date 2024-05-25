Знаменитую подлодку ВМС США времен ВОВ нашли в Южно-Китайском море

Одну из самых знаменитых субмарин времен Великой Отечественной Войны нашли на дне Южно-китайского моря. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на археологический отдел Командования истории и наследия ВМС США.

Американская подводная лодку USS Harder была потоплена в 1944 году, на ее борту находились 79 военнослужащих. С тех пор ее никто не мог обнаружить.

Археологи объяснили, что подводные лодки тяжело идентифицировать из-за их конструкции. Несмотря на это, проект по поиску всех 52 американских субмарин периода ВОВ Lost 52, собрал качественные данные, которые подтвердили, что это судно — легендарная подлодка Harder.

Ранее Исследователи Русского географического общества обнаружили американскую субмарину Wahoo.