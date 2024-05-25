МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суд арестовал водителя, сбившего насмерть 8-летнего мальчика в Москве

Водителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ.
Мария Зайцева 2024-05-25 14:01:22
© Фото: Прокуратура Москвы

Суд заключил под стражу водителя грузовика, который проехал на красный по пешеходному переходу и насмерть сбил восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

В сообщении указано, что решение суда сделано с учетом позиции прокуратуры Юго-Восточного административного округа. 40-летнему виновнику ДТП предъявлено обвинение по 3 части статьи 264 УК РФ, предусматривающей нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человек.

По этой статье ему могут избрать в качестве меры пресечения принудительные работы до четырех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет. Все это с с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Обвиняемый признался, что отвлекся на телефон и из-за этого проехал на красный сигнал светофора. Мужчина признал свою вину.

В сообщении уточняется, что фигурант дела просил избрать ему в качестве наказания домашний арест.

#в стране и мире #арест #ДТП #суд #ребенок #погибший
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 