Суд арестовал водителя, сбившего насмерть 8-летнего мальчика в Москве

Суд заключил под стражу водителя грузовика, который проехал на красный по пешеходному переходу и насмерть сбил восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

В сообщении указано, что решение суда сделано с учетом позиции прокуратуры Юго-Восточного административного округа. 40-летнему виновнику ДТП предъявлено обвинение по 3 части статьи 264 УК РФ, предусматривающей нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человек.

По этой статье ему могут избрать в качестве меры пресечения принудительные работы до четырех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет. Все это с с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Обвиняемый признался, что отвлекся на телефон и из-за этого проехал на красный сигнал светофора. Мужчина признал свою вину.

В сообщении уточняется, что фигурант дела просил избрать ему в качестве наказания домашний арест.