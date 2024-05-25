Украинцы отобрали оружие у пограничника и скрылись в Румынии

Двое мужчин напали на пограничника в районе Закарпатья. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

Сообщается, что нарушителей выдала сработавшая сигнальная мина. Пограничник сделал два предупредительных выстрела в воздух, однако подвергся нападению со стороны нарушителей границ, которых он пытался остановить.

«Вместо того, чтобы остановиться, нарушители напали на пограничника и отобрали у него пистолет "Форт 12 Р"», - говорится в публикации.

Во время бегства, они сделали пять выстрелов в направлении пограничника, но ни в кого не попали. К моменту прибытия подмоги мужчины пересекли государственную границу Украины.

В настоящий момент проводится расследование инцидента.