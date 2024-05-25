В Кремле исключили необходимость новой мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходимости вводить новую волну мобилизации нет. Так он прокомментировал материал Financial Times о возможном проведении новой волны мобилизации.

По словам спикера, в издании нет четкого понимания ситуации в стране. При этом, он отметил, что ежедневно ведется набор добровольцев-контрактников.

«И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет», - добавил он.

Financial Times опубликовала материал, в котором говорится, что Москва к концу 2024 - началу 2025 года может объявить новую волну мобилизации.

Напомним, что 21 сентября 2022 года Россия объявила о проведении частичной мобилизации, целью которой, по словам Сергея Шойгу, заключалась в контроле линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и на освобожденных территориях Украины.