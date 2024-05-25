Находящиеся в Балтийском море демилитаризованные Аландские острова рискуют стать слабым местом для НАТО и, в частности, Финляндии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Издание напоминает, что данный архипелаг называют «то замком для Финляндии, то пистолетом, направленным на Швецию, то маяком мира».

«Если вы владеете Аландскими островами, то сможете перекрыть морское сообщение с Финским и Ботническим заливом. Тогда у нас проблемы», - приводит слова бывшего генерал-майора армии Финляндии Пекка Товери телеканал 360.

Уточняется, что несмотря на то, что эти острова официально принадлежат Финляндии, а проживающие на нем местные жители говорят на шведском, Россия взяла на себя обязательство недопущения присутствия чьего-либо воинского контингента в этом регионе.

В этом районе также расположены ключевые объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры, включая подводные кабели электроснабжения и интернета.