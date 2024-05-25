Во Владимирской области загорелся торговый центр

В городе Кольчугино во Владимирской области загорелся трехэтажный торговый центр «Орбита» на улице Ленина. Об этом сообщает МЧС России в официальном телеграм-канале.

У здания загорелась кровля, всего площадь торгового центра 200 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.

На кадрах видно, что из тц идет большой столб дыма, он покрыл всю улицу.

На месте работают сотрудники МЧС, 23 специалиста и шесть единиц техники. Им удалось локализовать пожар.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за работ на кровле.