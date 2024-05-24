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Три человека погибли в Москве в ДТП с авто каршеринга

Погибли водитель и два пассажира автомобиля, вылетевшего на встречную полосу.
Мария Зайцева 2024-05-24 07:07:21
© Фото: moscowproc Telegram

В Москве в Юго-Восточном административном округе на улице Привольная ночью 24 мая водитель автомобиля каршеринга не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, а затем столкнулся с другим автомобилем. Об этом сообщает прокуратура Москвы в официальном Telegram-канале.

Погибли три человека - 41-летний водитель каршеринга и два пассажира. Отмечается, что есть пострадавшие. На опубликованном прокуратурой видео видно, как автомобиль расцветки каршеринга на большой скорости выезжает на встречную полосу и врезается в автомобиль черного цвета.

Прокуратура округа взяла под контроль установление всех обстоятельств происшествия.

#Москва #ДТП #погибшие #каршеринг #встречная полоса #юго-восток Москвы
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