Три человека погибли в Москве в ДТП с авто каршеринга

В Москве в Юго-Восточном административном округе на улице Привольная ночью 24 мая водитель автомобиля каршеринга не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, а затем столкнулся с другим автомобилем. Об этом сообщает прокуратура Москвы в официальном Telegram-канале.

Погибли три человека - 41-летний водитель каршеринга и два пассажира. Отмечается, что есть пострадавшие. На опубликованном прокуратурой видео видно, как автомобиль расцветки каршеринга на большой скорости выезжает на встречную полосу и врезается в автомобиль черного цвета.

Прокуратура округа взяла под контроль установление всех обстоятельств происшествия.