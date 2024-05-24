Три человека погибли во время перестрелки в стамбульском кафе

В перестрелке на одной из стамбульских улиц погибли трое человек, еще пятеро ранены. Конфликт произошел в кафе в районе Уналан, начавшись с драки. Об этом пишет британское издание Metro.

«На улице Аязма в Уналанском районе между двумя группировками произошла драка, переросшая в перестрелку. Трех пострадавших признали мертвыми», - указал репортер.

Двух человек из пяти пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Губернатор Стамбула подтвердил гибель трех человек в перестрелке, добавив, что ссора между группами лиц в районе Уналан Ускюдарского округа переросла в вооруженный конфликт. При этом не уточняется, что послужило поводом для столкновения людей.