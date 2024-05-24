Президента Чехии Петра Павла госпитализирован после аварии

Чешский президент Петр Павел получил травму после езды на мотоцикле. Согласно местному изданию, повреждения незначительные.

«62-летний президент Петр Павел получил травму во время езды на мотоцикле в четверг вечером. По данным Пражского Града, травмы несерьезные. Однако некоторое время Павлу придется провести в Центральном военном госпитале для обсервации», - уточнили журналисты издания Novinky.cz.

Инцидент произошел на закрытой спортивной трассе, согласно данным полиции. Петра Павла госпитализировали для наблюдения за состоянием здоровья.

В издании добавили, что президент славится любовью к двухколесным средствам передвижения, в частности, мотоциклам. Свою любовь к управлению спортивным байком он не оставил «ни в бытность председателем военного комитета НАТО, ни после избрания президентом Чехии».

При этом уточняется, что его хобби доставляет трудности президентской охране: к его телохранителям предъявляются повышенные тактические и логистические требования, а с ним по дороге едут полицейские на мотоциклах.